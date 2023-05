Cercle-coach Miron Muslic vindt door de neus geboorde strafschop tegen Standard geen item meer: “Ik stop enkel energie in zaken waar we invloed op hebben”

Derde keer, goede keer? Cercle Brugge verloor dit seizoen al twee keer van Westerlo, maar wil daar zondagmiddag verandering in brengen. Het belooft een open match te worden in ‘t Kuipje, want zowel Westerlo als Cercle hebben drie punten nodig om in het zog van Gent en Standard te blijven. “We hebben maar één doel en dat is winnen”, zo bekent ook Cercle-coach Miron Muslic kleur.

Vorige week op de eerste speeldag speelde Cercle thuis 0-0 tegen Standard. Na afloop was vooral veel te doen over de zoveelste strafschop die Cercle door de neus werd geboord. Vorige maand tegen Antwerp was er commotie omdat het vermeende handspel van Thibo Somers wel erg ver te zoeken was, afgelopen zondag was elke waarnemer het er over eens dat Canak wel degelijk een fout beging op Hugo Siquet.

Cercle-coach Miron Muslic laakte de beslissing maar op een serene manier. “Ik heb de fase vanuit drie verschillende hoeken gezien en dit was gewoon 100% een penalty. Nathan Verboomen had de match perfect onder controle, maar bij die penaltyfase zat hij fout. En alle begrip als hij het in de match niet meteen juist kon zien, maar dan is er nog altijd de VAR om hem bij te staan.”

Knop omdraaien

Het is niet de stijl van Muslic om dan wild om zich heen te slaan. “Ik wil een rolmodel voor mijn spelers zijn en ik ben een ambassadeur van Cercle en er wordt van mij verwacht dat ik mij waardig gedraag en het goede voorbeeld geef.” De omstreden strafschopfase was de afgelopen dagen geen item meer op Cercle. “Een kunst is ook om de knop om te draaien”, aldus Muslic.

“Het heeft ook geen zin om energie te stoppen in zaken waar we toch geen invloed op hebben. We stoppen die beter in de voorbereidingen, trainingen en in ons spel. Mijn spelers willen zich laten zien in deze Europe play-offs en tegen Standard speelden ze perfect in de organisatie en gaven niks weg. Dat zijn we nu ook van plan in Westerlo en het belooft een open en spektakelrijke match te worden. We hebben elk onze eigen stijl maar de beider uitgangspunten zijn winnen want met Cercle willen wij zo lang mogelijk competitief blijven in deze competitie. Iedereen is fit bij ons en er is dus keuze genoeg”

Cercle trainde zaterdagmiddag nog in Brugge en trok nadien op afzondering naar het Antwerpse. De match vangt zondagmiddag aan om 13.30 uur.