Ilias (31) uit Borgerhout komt om het leven bij arbeidsongeval in West-Vlaanderen: “Hij had een hart van goud”

De 31-jarige Ilias Rahou uit Borgerhout is vrijdag om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval in het West-Vlaamse Roeselare. Om een nog onduidelijke reden ontplofte iets onder de motorkap van zijn vrachtwagen en liep de man een zwaar hoofdtrauma op.

Het ongeval gebeurde vrijdag op het bedrijventerrein van Desotec in de buurt van het kanaal Roeselare-Leie. Ilias Rahou (31), een vrachtwagenchauffeur uit Borgerhout, was naar West-Vlaanderen gereden voor een opdracht, maar merkte ter plaatse op dat er iets scheelde met zijn vrachtwagen. De dertiger deed de motorkap open om te kijken wat het probleem was, maar daarbij ontplofte iets in de trekker. Ilias werd door de drukgolf weggekatapulteerd en kwam slecht neer. Hij liep een zwaar hoofdtrauma op en overleed ter plaatse.

Schokgolf in Borgerhout

Het plotse overlijden van de man zorgt voor een schokgolf in Borgerhout. “Ilias was iemand die zeer geliefd was in de buurt, hij had een hart van goud”, zegt zijn neef Samir Taif (28), een bekende jeugdwerker in Borgerhout. “Ik kon bij hem altijd terecht voor goede raad. Hij is ook degene die er voor gezorgd heeft dat ik met beide voeten op de grond bleef. Dat was zijn goede raad als ik iets bereikt had: blijf altijd jezelf en blijf altijd hard werken. Iedereen die hem gekend heeft, kan hem alleen maar op een positieve manier gedenken.”

Vrouw en twee jonge kinderen

Ilias Rahou laat een vrouw en twee jonge kinderen van 3 jaar en 7 maanden oud na. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, blijft voorlopig nog onduidelijk. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de juiste omstandigheden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. De trekker-oplegger is tijdelijk in beslag genomen voor verder onderzoek.