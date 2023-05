JEUGDCUP NIEUWSBLAD: KVV Sint-Denijs-Sport - FC Poesele 0-2

Verdiende zege voor FC Poesele dat meer balbezit had en de beste kansen schiep. In het eerste kwart kende FC Poesele pech met een schot van Ruben Van Vynckt tegen de lat.

Elias Vancoppenolle liet twee goede kansen onbenut. FC Poesele klom op voorsprong via Audric Dhondt. Hij draaide zich handig vrij en trapte overhoeks raak.

KVV St-Denijs - FC Poesele — © MVH

KVV Sint-Denijs-Sport was offensief onmondig en kon doelman Kenneth De Smul weinig bedreigen. In de laatste set verzuimden Dhondt en Elias Vancoppenolle een tweede en beslissende treffer te scoren. Dhondt legde de eindstand vast na een te korte terugspeelbal in de Gentse defensie.