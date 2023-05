Hans Vanaken legt zich neer bij figurantenrol van Club Brugge: “Antwerp van de titel houden? Dat interesseert mij niet”

Geen zure gezichten, geen zwaar gemoed bij Club Brugge. Iedereen had de wedstrijd gezien. “Een lelijke overwinning”, haalde Hans Vanaken de schouders op. Maar wel opnieuw nul punten voor Club Brugge. “We verliezen nu twee keer in Play-off 1 terwijl dat eigenlijk twee keer niet had gemoeten. Kijk: we waren al blij dat we deze play-offs alsnog konden spelen. Anders zaten we nu te sukkelen in Play-off 2 om daar nog vijfde te worden. Geen pretje, denk ik dan. De druk is er nu af en we kunnen de laatste wedstrijden gewoon vrank en vrij aanvatten.”

Want opschuiven in het klassement: dat zit er niet meer in, weet ook Vanaken. “Als we hadden gewonnen tegen Union konden we héél misschien nog hopen op een derde plaats. Maar nu... Hoe we die laatste vier wedstrijden gaan aanvatten? Iedereen moet motivatie vinden voor zichzelf. Voor wat er volgend seizoen, of deze zomer, kan gebeuren. Om zich te tonen. En om voor de club nog vier keer alles te geven om het seizoen in schoonheid af te sluiten, want dat verdienen onze supporters.”

Geen schande

Nu volgen twee confrontaties tegen aartsrivaal Antwerp. Kan Club motivatie putten uit het feit dat ze The Great Old de titel kunnen ontnemen? “Eerlijk? Dat interesseert me geen zier”, zegt Vanaken. “Ik wil zélf kampioen worden en alles winnen. En als dat niet lukt, interesseert die landstitel mij gewoon niet. Dat moeten die andere ploegen nu maar zelf gaan uitvechten.”

Een troostprijsje voor Club: door de bekerzege van Antwerp is het al zeker van Europees voetbal. Vanaken - die zich zaterdagavond tot topschutter aller tijden in Play-off 1 kroonde met 22 goals - vindt de Conference League spelen geen schande. “Club Brugge hoort in Europa. En wij hebben die twee matchen per week tot nieuwjaar zeker nodig”, zegt hij. “Kijk naar wat de andere Belgische ploegen dit seizoen in Europa hebben gedaan: wij kunnen ook zo’n parcours afleggen. Natuurlijk is het even aanpassen na al die jaren Champions League. Zeker met die voorrondematchen tijdens de zomermaanden. Maar ik kijk er zeker niet tegen op.”