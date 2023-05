LIGUE 1. Will Still kan met Reims na vier matchen zonder zege eindelijk nog eens winnen, Rennes-Belgen onderuit tegen Nice

Stade de Reims heeft na vier wedstrijden zonder overwinning eindelijk opnieuw van de zege mogen proeven. De ploeg van Will Still smeerde Lille een 1-0 nederlaag aan.

De Zimbabwaan Marshall Munetsi plaveide de weg voor de troepen van coach Will Still, die met de rust in zicht nog een tweede treffer van voormalig Genk-speler Junya Ito afgekeurd zagen worden.

Thomas Foket en Thibault De Smet bestreken van bij de aftrap de flanken in het winnende kamp. De Smet mocht vijf minuten voor tijd gaan rusten voor landgenoot Maxime Busi.

In het klassement schuift Reims na een voorgaande 1 op 12 op naar de negende positie met 50 eenheden.

Nice - Rennes 2-1

Nog in de Ligue 1 slaagde Rennes er niet in om punten te rapen bij Nice. De Bretoenen gingen met 2-1 de boot in. Gaetan Laborde draaide zijn ex-club meteen na rust een loer, voormalig Kortrijk-aanvaller Terem Moffi verdubbelde de voorsprong.

De aansluitingstreffer kwam op naam van Benjamin Bourigeaud, maar het kalf was verdronken. Arthur Theate en Jérémy Doku speelden de hele wedstrijd bij Rennes, dat zesde blijft met 56 punten. Het grijpt op dit moment zo naast een Europees ticket.