Bart De Wever moest passen voor 10 Miles door sluimerende coronabesmetting: “Al vier weken fysiek en mentaal moe”

“Als de dokter zegt dat je beter niet verder traint met een verkoudheid, dan kan je daar beter naar luisteren. Ik zit aan de antibiotica. Het eindoordeel van de dokter was ‘neen’”, zo reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) verveeld op 23 april bij de start van de 10 Miles. Dat hij alsnog de start moest geven, maakte het naar eigen zeggen des te zuurder.

Enkele dagen na de 10 Miles was De Wever nog steeds niet gerecupeerd, waardoor een nieuw doktersbezoek zich opdrong. “Ik heb toen bloed laten prikken en daaruit bleek dat ik corona heb gehad tijdens de paasvakantie. Ik zat nog steeds met bacteriën in de longen”, vertelde De Wever zondag op de Groenplaats.

Daar moest hij normaal gezien opnieuw de Container Cup betreden, ditmaal als onderdeel van een heuse rekruteringsstunt van de Antwerpse politie, maar De Wever moest zijn optreden dus beperken tot gevatte commentaar geven. “Deze coronabesmetting is veel erger dan de eerste keer, eind december. Toen had ik net mijn booster gehad en was ik na een weekje uitzieken weer genezen”, aldus De Wever.

“Nu is het veel erger. Ik had zo’n inspanning vandaag echt niet kunnen doen, ik kan al vier weken niet sporten en voel me nog altijd fysiek en mentaal moe. Ik lees die gruwelverhalen in de kranten waar mensen spreken van maandenlange problemen, daar zit ik echt niet op te wachten”, sluit hij af.