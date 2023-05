Erling Haaland staat strafschop af aan missende Gündogan, maar dat is niet naar de zin van Pep Guardiola: “Jij had hem moeten nemen”

Het gebeurt niet iedere dag, doelpuntenmachine Erling Haaland die een penalty afstaat aan een teamgenoot. De Noorse spits deed het in het slot van de competitiewedstrijd tegen Leeds. Ilkay Gündogan had al twee keer gescoord en Haaland was zijn aanvoerder een hattrick gunnen. Wat volgde: Gündogan die mist en Guardiola die uit zijn krammen schiet.

Het was bij een 2-0-stand in minuut 84 dat Man City een strafschop kreeg en zo de wedstrijd tegen Leeds, dat in degradatiegevaar verkeert, helemaal kon doodmaken. Vaste strafschopnemer toonde zich in een gulle bui en liet Gündogan aanleggen, die zo zijn derde van de dag kon maken. Maar de Duitser gunde zichzelf geen hattrick en schoot het leer tegen de paal.

Dat brak de Citizens zuur op, want een minuut later scoorde Rodrigo namens Leeds aan de overkant. De uitploeg zat zo weer helemaal in de wedstrijd.

Maar dat was niet naar de zin van Pep Guardiola, die Haaland toeschreeuwde dat hij de strafschop niet aan Gündogan had moeten afstaan: “Jij had hem moeten nemen!”

Uiteindelijk gaf City de zege niet meer uit handen, waardoor Guardiola zich na afloop al wat vergevingsgezinder toonde. “Erling geeft de penalty aan een teammaat die een hattrick wil maken, dat begrijp ik. Het is mooi om te zien hij genereus Erling is.”

“Maar op dat moment was de match nog niet gedaan. Als het met nog tien minuten te gaan 4-0 is, kan je dat doen. Maar niet als het nog maar 2-0 staat. Erling is de beste strafschopennemer, dus hij moet ze nemen”, was de Spanjaard van mening.

Omdat Haaland de elfmeter niet nam, was hij voor het eerst sinds 18 februari eens niet beslissend (met een goal of assist) in een competitiewedstrijd. Het was ook nog maar voor de tweede keer in zijn periode bij City dat de bonkige Noor vijf keer richting doel schoot, maar niet tot scoren kwam.

© Action Images via Reuters

Man City blijft de zeges wel aan elkaar rijgen. De Bruyne en co. wonnen hun 14 laatste thuiswedstrijden over alle competities heen. Ook hun 10 laatste thuiswedstrijden in de competitie sloten de Citizens winnend af. Van de laatste 39 punten gingen er maar twee verloren. Man City zit op het juiste moment zo helemaal in bloedvorm.