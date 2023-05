Schutter doodt acht mensen aan winkelcentrum in Texas, nog drie slachtoffers in kritieke toestand

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag negen mensen om het leven gekomen, de schutter inbegrepen. Er vielen ook zeven gewonden, van wie er drie nog in kritieke toestand zouden verkeren, zo maakten de lokale ordediensten van Allen, een voorstad van Dallas met ongeveer 100.000 inwoners, bekend.

De schietpartij vond zaterdag plaats in het Allen Premium Outlets, een winkelcentrum in de stad. Volgens ooggetuigen begon een man lukraak op voorbijgangers te schieten. Een agent ter plaatse hoorde minstens 30 schoten en zou meer dan 60 kogelhulzen op straat hebben gevonden. Honderden mensen werden geëvacueerd uit het winkelcentrum. Op videobeelden is te zien hoe ze naar buiten komen met hun handen in de lucht.

Bij de schietpartij vielen in totaal negen doden, de schutter inbegrepen. De man, die volgens getuigen in het zwart gekleed was, een tactische uitrusting droeg en gewapend was met een semiautomatische AR-15, werd doodgeschoten door een agent die toevallig ter plaatse was voor een andere interventie. Zijn voertuig werd ook al gevonden en werd even onderzocht op een mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Zeven slachtoffers stierven ter plaatse, twee overleden aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Er vielen ook zeven gewonden, drie van hen zouden nog in kritieke toestand verkeren. Volgens een woordvoerder van de stad zouden de gewonden tussen de 5 en de 61 jaar zijn.

Er werd even een zoektocht opgezet naar een mogelijke tweede schutter, maar de ordediensten gaan er intussen van uit dat de dader alleen handelde en de dreiging nu dus “geneutraliseerd” is.

Greg Abbott, gouverneur van Texas, heeft intussen een reactie vrijgegeven. Hij heeft het over een “onuitsprekelijke tragedie”. “Onze harten zijn bij de mensen van Allen”, luidt het. Volgens Keith Self, een Republikein wiens kiesdistrict Allen omvat, verklaarde dat de tol van de schietpartij nog veel hoger had kunnen zijn als de agent ter plaatse niet snel had gereageerd. “We zullen nooit weten hoeveel levens er zijn gered door de snelle acties van onze eerstehulpverleners”, luidde het.

199 “mass shootings”

Volgens het Gun Violence Archive, een database die de schietpartijen in de Verenigde Staten bijhoudt, waren er dit jaar al 199 “mass shootings” in de VS. Een “mass shooting” wordt omschreven als een schietpartij waarbij minstens vier slachtoffers (doden of gewonden) vallen.

Zeker de voorbije week ging er opnieuw een dodelijke golf door het land. Vorig weekend doodde een schutter nog vijf mensen in Cleveland (Texas) nadat zijn buren hem hadden gevraagd om te stoppen met schieten in zijn eigen tuin, maandag bracht een geregistreerde zedendelinquent zes mensen om het leven, onder wie zijn vrouw en drie van haar kinderen. Op woensdag opende een man het vuur op een medisch kantoorgebouw in Atlanta. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten vier anderen gewond.

