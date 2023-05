Steeds meer ouderen bellen naar Tele-Onthaal

Hulplijn Tele-Onthaal heeft in vergelijking met vorige jaren een veroudering van de oproepers vastgesteld in 2022. Het aantal zeventigers dat belde, steeg van 3.320 in 2015 naar 6.674 vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de hulplijn. Het totaal aantal bellers ouder dan 60 jaar steeg met 3,8 procentpunten tegenover 2017.

Na twee recordjaren met meer dan 137.000 oproepen tijdens de coronacrisis namen in 2022 opnieuw minder mensen contact op met Tele-Onthaal: 128.817 in totaal. Ondanks de normalisatie blijft het totaal aantal oproepen volgens een persbericht van de hulplijn nog steeds 9 procent hoger dan in 2019. Dat 63 procent van de oproepers aan de telefoon alleen woont, is naast de veroudering ook opvallend. De oproepcijfers zijn een weerspiegeling van sociodemografische trends, zoals de vergrijzing en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, zegt Tele-Onthaal.

Uit de jaarcijfers blijkt verder dat meer dan driekwart van de oproepers jonger is dan 25 jaar, bijna de helft (48,3 procent) van hen is jonger dan 18 jaar. Zij maken vooral gebruik van de chatoptie. Die trend is al enkele jaren aan de gang en blijft groeien. De behandelde gespreksonderwerpen blijven grotendeels onveranderd ten opzichte van vorige jaren: het gaat het vaakst over relaties, gezondheid en eenzaamheid, al worden er meer vragen gesteld over eetstoornissen.

Tele-Onthaal is een anonieme hulplijn voor iedereen die nood heeft aan een gesprek. Het is elke dag (24/7) bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via de website.