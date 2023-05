JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU17: Youth Bilzen 1 - Eendracht Termien 0

Youth Bilzen dreigde in het eerste en tweede kwart via Lukas Hansen en Christiaan Porcu maar doelman Mathias Vermeire (Eendracht Termien) liet zich op geen foutje betrappen. Aan de overzijde pakte doelman Arne Vandebeeck met solide tussenkomsten uit op schoten van Tijl Ameloot en Cas Birnset. Youth Bilzen klom in de derde set op voorsprong. Christiaan Porcu trapte raak op een assist van Lukas Hansen. Eendracht Termien kwam in de vierde periode via Gilles Hantent en Tijl Ameloot dicht bij de gelijkmaker maar Youth Bilzen bleef overeind.

Bilzen Youth - Eendracht Termien — © MVH