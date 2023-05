Directeur over dreiging van wraakacties na dodelijk incident Zaventem: “Moeilijk om angst bij ouders te verminderen”

Na de dodelijke vechtpartij in het station van Zaventem circuleren op sociale media en in onderlinge chats tussen leerlingen alarmerende berichten over wraakacties. De angst is groot. Sommige ouders twijfelen om hun kinderen naar school te sturen, een aantal heeft zelfs al resoluut aangekondigd dat ze hun kind thuishouden. De ZAVO-school gaat zondagnamiddag overleg plegen met de politie.

“Het is moeilijk om de angst bij de ouders over al die berichten wat te verminderen”, legt algemeen directeur Kurt Gommers van het ZAVO uit.

“Ik ga met de politie bekijken welke concrete maatregelen zij gaan nemen. Die vraag komt namelijk veel terug bij ouders. Ik weet ook niet hoe politie die dreiging inschat. Persoonlijk schat ik die redelijk laag in omdat die berichten zijn verstuurd op een moment dat de identiteit van die jongens helemaal nog niet vaststond. Ze zijn sinds vrijdagavond in het bezit van de politie. Volgens mij is het grootspraak en stoerdoenerij in een drietal berichten die altijd herhaald worden. Ik zal in de loop van de dag van de politie horen welke maatregelen zij gaan nemen voor het beveiligen van de stationsomgeving en eventueel de weg naar school en dat zal ik aan de ouders communiceren.”

Derde graad sowieso thuis

“Onze derdegraadsleerlingen, een derde van de school, zijn sowieso maandag thuis. Da’s toch al een 700-tal leerlingen minder. Het gaat vooral om de leerlingen van de eerste graad in de Groenstraat waarvan de ouders angstig zijn. Ik heb daar begrip voor maar het is volgens mij nergens voor nodig. Dat je wat voorbehoud hebt bij een 12 of 13-jarige die anders alleen de trein pakt, dat snap ik. Het Quittmannplein, waar het gevecht ontstaan is, is vlakbij de Groenstraat. Ik kan mij voorstellen dat je dan als ouder enige bezorgdheid hebt.”

LEES OOK. Na het dramatische incident in Zaventem: “Maandag zal er wraak genomen worden. Ik houd mijn dochter thuis van school”

Een van de verontrustende chatberichten die de ronde doen over wraakacties. — © IF

Leerlingen opvangen

“Wij zullen als school maandag zeker ook op dat plein aanwezig zijn om leerlingen op te vangen en gerust te stellen. Maar echte bewakingstaken kan ik van mijn personeel ook niet verlangen. Wij kunnen Zaventem niet beveiligen. Bij ons op school zijn er sowieso zeer weinig incidenten met geweld, een beetje in contrast met het beeld dat nu wordt geschetst. Die stationsomgeving wordt vaak gebruikt door andere groepen die geen link hebben met de school. Onze leerlingen worden daarmee geconfronteerd als ze daar de trein en de bus nemen. En zo vermengt zich dat ook. We zijn al jaren vragende partij voor meer beveiliging aan het station.”

Geen link

Gommers heeft een achttal berichten gekregen van ouders die hun kind willen thuishouden. “Op een contingent van ruim 2.000 leerlingen is dat relatief weinig. Er zijn ook ouders die expliciet sturen dat ze hun kind niet thuishouden. ‘Want hoe lang moeten we dat dan volhouden?’”.

“Dezelfde reactie van ouders, die hun kinderen niet meer naar school lieten gaan, had je na de aanslagen in Zaventem en Parijs. Maar ik kan niet alle gevaar in de maatschappij uitsluiten. Nu is dat uiteraard zeer acuut en dichtbij. Maar ik heb op dit moment ook nog altijd geen aanwijzing of bevestiging dat er bij wat er gebeurd is ook maar enige link is met de school.”

De politie van Zaventem gaat maandag sowieso een extra oogje in het zeil houden in en rond scholen.

© IF