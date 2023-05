FCV Dender legt Lommel SK over de knie nadat wedstrijd kwartier lang stilligt door Lommelse vuurpijlen

De komst van mogelijke amokmakers van de Nederlandse club Top Oss bracht een versterkte politiemacht op de been. Na een tweede vuurpijl uit het bezoekende vak legde scheidsrechter Jordy Vermeire het spel na een kwartier stil. Nadien werd de focus opnieuw verlegd naar een leuke partij, terwijl het thuisvak met een ludiek spandoek ‘City van de Aldi’ uitpakte, verwijzend naar de Lommelse banden met Manchester City.

Xavier Gies werd voor de wedstrijd gehuldigd als beste speler van het seizoen en volgt daarmee zichzelf op. “De erkenning van de supporters is altijd wel leuk”, had de doelman daarover te zeggen. Na een minuut stilte voor de overleden ex-secretaris Georges Vanderputten werd gestart met een door Antoine De Bodt en Joachim Ngongo verjongde thuisploeg aan de aftrap. Ngongo strandde met een eerste poging op de vuisten van doelman De Busser. Aan de overzijde werd een vrijschop van Granell ontzet in de voeten van Caué, die de score opende. Op het halfuur verijdelde De Busser de gelijkmaker met een knappe redding na een kopbal van Borry. Op slag van rust bleef Dender verstoken van een strafschop na onbestraft handspel van Amankwah.

M’Barki zette voor rust de Lommelse defensie al meermaals op stelten, maar kwam niet verder dan een gele kaart na een schwalbe, waardoor hij de slotmatch op SK Deinze mist. Op het uur kapte M’Barki zich vrij om met zijn fluwelen linkervoet de bal in het kleinste gaatje te trappen tussen de doelman en de paal. Lommel kon dan meer balbezit verzamelen, Dender tekende voor het meeste dreiging. Lemoine stopte op de rand van de zestien Marzo foutief ten koste van zijn tweede gele kaart. De Busser stopte een knal van Van Oudenhove, maar was kansloos op een kopbal van Atteri na een voorzet van Rajsel.

Mooi leven

Ondertussen verlengde coach Timmy Simons zijn contract nog steeds niet. “De onderhandelingen lopen”, klonk het weinig verhelderend. “We kenden een moeilijk openingskwartier en lieten ons aftroeven op een vrijschop. Tegen een ploeg als Lommel een achterstand wegwerken is geen simpele opgave. Atteri maakte de winnende treffer, maar moet nog verbeteren op vele punten. Daarom startte hij ook op de bank.” Atteri was alvast dolblij. “Ik trouw in juni en maak vandaag de winnende goal. Het leven is mooi, niet?”, schaterde de 21-jarige Vilvoordse aanvaller.