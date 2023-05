Rusland beweert nieuwe droneaanval afgeweerd te hebben

© via REUTERS

“Tijdens de nacht hebben de luchtafweer en de eenheden voor elektronische oorlogsvoering een nieuwe aanval op Sebastopol afgeslagen”, aldus Michail Razvojajev, de door Rusland aangestelde gouverneur van de stad. In een bericht op Telegram zegt hij dat meer dan een tiental drones waren gelanceerd, waarvan twee boven de zee zouden zijn neergehaald en een andere in een bos zou zijn neergestort. Er zou geen schade zijn in de stad, klonk het ook.

Deze beelden zouden de plaats tonen waar een van de drones is neergestort:

De Krim werd door Rusland geannexeerd in 2014. Sinds de zomer van 2022 wordt het schiereiland regelmatig getroffen door explosies en aanvallen met drones. Eind april veroorzaakte een droneaanval een grote brand in een brandstoftank in Sebastopol, de thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot.

In de aanloop naar het verwachte offensief van het Oekraïense leger en de herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland op 9 mei hebben al verscheidene droneaanvallen, sabotageacties en aanslagen plaatsgevonden in Rusland, soms ver van de grens met Oekraïne. Het Kremlin geeft de schuld aan Kiev, dat ontkent.