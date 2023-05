JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU15 : Eendracht Termien - Sint-Truiden VV 5-0

Sep Schevenels trapte de blauwhemden al na vijf minuten op voorsprong. Drie minuten later verdubbelde Lucas Machiels de bonus van Eendracht Termien. (Lees verder onder de foto)

Eendracht Termien - STVV — © MVH

Sint-Truiden toonde veel goede wil maar was offensief onmondig. In het derde kwart lukte Wout Oyen de derde treffer van Eendracht Termien en trof zijn ploegmakker Maxim Haesevoets de lat. In de laatste set kwamen er forfaitcijfers op het bord via treffers van Efe Orman en Lucas Machiels. Efe Orman trof ook de lat. Doelman Sil Bonnen behoedde Sint-Truiden VV voor een ruimere nederlaag.