CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: “Stappen niet in volgende Vlaamse regering zonder indexering kinderbijslag”

“Wij stappen niet in een volgende Vlaamse regering zonder de indexering van de kinderbijslag”. Dat heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zondag gezegd in ‘De zevende dag’. Mahdi zet zich af tegen de voorstellen van Vooruit en N-VA over de kinderbijslag.

LEES OOK. Elk kind verplicht naar crèche en kleuterklas: Vooruit komt met opvallend plan en legt ook hervorming erfenisbelasting en kindergeld op tafel (+)

De voorbije week laaide de discussie over het Groeipakket, de hervormde kinderbijslag, opnieuw op. Zo pleit Vooruit in haar plannen voor een hervorming van de kinderbijslag waarbij het kindergeld wordt opgetrokken voor wie er meer nood aan heeft en verlaagd voor wie er minder nood aan heeft.

Daarnaast suggereerde Vlaams minister van Onderijs Ben Weyts (N-VA) in de discussie over het groeiend aantal onbetaalde schoolfacturen om “een deel van het kindergeld rechtstreeks aan de scholen te geven zodat we ons gegarandeerd weten van de nuttige besteding ervan”. In de congrestekst van de partij staat ook: “We betalen niet langer rechtstreeks het Groeipakket uit aan personen die afhangen van het OCMW en van wie duidelijk is dat ze het geld niet ten goede van het kind besteden”.

LEES OOK. “Kinderbijslag is net het beste instrument om armoede te bestrijden”: experts zijn het niet eens met Conner Rousseau (+)

De voorstellen van N-VA en Vooruit getuigen volgens CD&V-voorzitter Sammy Mahdi van “wantrouwen in gezinnen” en vertrekken van een “bemoeizieke overheid”. Volgens Mahdi bewijzen de voorstellen van N-VA en Vooruit ook het bestaan van een ‘entente’ tussen beide partijen. Op het Respect-congres van zijn partij eind maart haalde de CD&V-voorzitter al uit naar de “roodgele combine” tussen Vooruit en N-VA die volgens hem zal leiden tot meer wantrouwen en overheidsbetutteling.

Cruciaal

Voor Mahdi en CD&V vormen de gezinnen “de inzet van de verkiezingen” van 2024. Daarbij is de indexering van de kinderbijslag cruciaal. Binnen de Vlaamse regering ijvert de CD&V al langer voor het terugdraaien van de onvolledige indexering van de bijslag. In september 2022 leidde dat nog tot een regeringscrisis, maar Mahdi laat de eis niet los.

“Wat CD&V betreft wordt er bij de volgende regeringsonderhandelingen opnieuw fors geïnvesteerd in de kinderbijslag waarbij de basisbedragen opnieuw worden gekoppeld aan de index en de sociale toeslagen worden versterkt voor de lagere inkomens en voor kinderen met extra zorgnoden”, luidt het in een persbericht.

In ‘De zevende dag’ ging Mahdi nog een stapje verder. “Wij stappen niet in een volgende Vlaamse regering zonder die indexering”, dixit Mahdi.