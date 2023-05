Jongen (9) met spoed naar ziekenhuis door vuurpijl in gezicht tijdens jongerenfestival: “Individuen verzieken sfeer voor de rest”

Borgerhout

Een 9-jarige jongen is zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een vuurpijl in het gezicht kreeg. Dat gebeurde tijdens het jongerenfestival DiverCity op Spoor Oost. “Het is bijzonder spijtig dat een kleine groep met de verkeerde mindset naar het festival kwam”, zegt de organisatie. In de nasleep sneuvelde ook een ruit van een politievoertuig en was er sprake van een vechtpartij in premetro Astrid.