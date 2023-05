Slechts 57 procent van eigenaars oldtimer dagen op voor keuring

Van de 69.594 mensen met een oldtimer die in 2022 werden uitgenodigd voor de periodieke autokeuring, gingen er maar 39.843 of 57 procent op de uitnodiging in. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez. Warnez dringt aan op meer duidelijkheid.