JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU15: KFC Paal-Tervant - Godsheide VV 4-0

KFC Paal-Tervant klom al na vijf minuten op voorsprong via een treffer van Matthias Croenen. Vijf minuten later werd een schot van laatstgenoemde door een verdediger van Godsheide VV in eigen doel gedevieerd. In de tweede set behoedde doelman Staf Schraepen (Godsheide VV) zijn ploeg voor een ruimere achterstand. Hij was in de derde set wel kansloos op een schot van Alessio Vanderaerden. KFC Paal-Tervant kwam ook in de slotfase niet in de problemen en scoorde nog een vierde maal via Bjarne Vandeweyer.

KFC Paal-Tervant - VV Godsheide — © MVH