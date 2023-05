Vier personen opgepakt voor verhoor na dodelijke vechtpartij Zaventem: drie jongeren naar onderzoeksrechter

LEES OOK. ZAVO-directeur over dreiging van wraakacties na dodelijk incident Zaventem: “Moeilijk om angst bij ouders te verminderen”

Vrijdagnamiddag is er om een nog onduidelijke reden een vechtpartij losgebarsten tussen een grote groep jongeren, veelal uit Brussel, en twee andere jongens. Het kwam daarbij tot een confrontatie op het perron en op de sporen. Een jongeman van 22 – oorspronkelijk was er sprake van 23 – werd gegrepen door een Duitse hogesnelheidstrein, en was op slag dood. Een tweede jongeman raakte niet op tijd van het spoor, en verloor zijn benen. Hij zou intussen niet meer in levensgevaar zijn.

Intussen werden vier personen even van hun vrijheid beroofd wegens hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke incident. Een van hen mocht beschikken na verhoor, de drie anderen moeten zondag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het gaat om een 22-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem, een 20-jarige man uit Etterbeek en een 19-jarige man uit Anderlecht, aldus het parket.