JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU08: Eendracht Termien - Weerstand Koersel 9-3

Eendracht Termien was in de eerste helft een maatje te groot voor Weerstand Koersel dat haar kansen zeer sportief verdedigde.

De organiserende club dreigde via Deniz Kandemir en Tuur Paulsen maar doelman Nassim Berrouho gaf geen krimp. Eendracht Termien leidde aan de rust met 7-0 via goals van Dario Mitrovic, Amien Karamet, Amiv Cumplido en Benjamin Saro. In een evenwichtige tweede helft bood Weerstand Koersel veel beter weerwerk. Het vond driemaal de weg naar doel en liet enkele kansen op een vierde treffer onbenut. Eendracht Termien mag verdiend naar de interprovinciale finale dankzij een 9-3 zege.