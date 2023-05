JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU08: KHO Heide Hasselt - Weerstand Koersel 14-4

HO Heide Hasselt nam onmiddellijk de wedstrijd in handen en klom via goals van Maxime Cuppens en Ruben Giesen op een vroege 2-0 voorsprong.

Weerstand Koersel milderde via Sem Elsen maar trok de rust in met een 7-1 achterstand. Doelman Max Maximilian (Weerstand Koersel) behoedde zijn ploeg met enkele fraaie tussenkomsten voor een ruimere achterstand. HO Heide Hasselt bleef ook in de tweede helft de betere ploeg maar Weerstand Koersel vond nog driemaal de weg naar doel en werd door doelman Lex Pauls van een vijfde treffer gehouden. KHO Heide Hasselt trof opnieuw zevenmaal raak en haalde het met 14-4.