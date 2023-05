JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU09: Weerstand Koersel - Bilzen Youth 4-5

De organiserende club klom via Yigit Bilicala en Lon Agten op een 2-0 voorsprong en werd door doelman Axel Swennen van een derde treffer gehouden. Bilzen Youth dreigde vooral via Eden Gerets en liet enkele goede kansen op een doelpunt onbenut. Kort voor de rust klom Weerstand Koersel via een treffer van Hayden Al-Bayati op een 3-0 voorsprong. Youth Bilzen zette In een sensationele tweede helft de scheve situatie volledig recht en klom op een 3-5 voorsprong. Weerstand Koersel kwam terug tot 4-5 maar kon geen strafschoppen uit de brand slepen.

Weerstand Koersel - Bilzen Youth — © MVH