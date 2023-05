Israël sloopt Palestijnse school nabij Bethlehem die gebouwd was met Europees geld

Israëlische troepen hebben zondag met bulldozers een Palestijnse school nabij Bethlehem verwoest. Dat meldt het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA. De school was gefinancierd met Europese hulp.

De soldaten gingen het dorp Jubbet ad-Dib zondagochtend vroeg binnen. Met traangas verjoegen ze de inwoners, waarna ze de Al-Tahadi-school sloopten. De school was in 2017 al eens gesloopt, maar daarna herbouwd. In maart keurde een Israëlische rechtbank een verzoek van een rechtse Israëlische organisatie goed, en beval de rechtbank opnieuw de sloop van de school.

Vertegenwoordigers van de EU op de Westelijke Jordaanoever reageerden geschokt dat de door de EU gefinancierde school door de Israëlische autoriteiten wordt verwoest. De EU zei ook dat de verwoestingen illegaal zijn, en vroeg om het recht van kinderen op onderwijs te respecteren. Volgens Bassam Jabr, verantwoordelijk voor onderwijs in het gouvernement Bethlehem, maakten ongeveer 60 leerlingen gebruik van de school.

Israël heeft herhaaldelijk huizen en andere gebouwen van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem gesloopt. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat het bericht wordt onderzocht.