Grote synagoge in Antwerpse Oostenstraat heringewijd na restauratie

In Antwerpen is zondag de grote synagoge in de Oostenstraat heringewijd na restauratiewerken. Onder meer premier Alexander De Croo (Open VLD) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kwamen het plechtige moment bijwonen.

Het gebouw in de Oostenstraat is de hoofdsynagoge van de bekende joods-orthodoxe gemeenschap Machsike Hadas. Het is een monumentaal complex in art nouveau-stijl, dat als laatste in een reeks van zeven synagogen in Antwerpen werd opgetrokken in de periode tussen 1865 en 1914.

“De synagoge bestaat al meer dan 100 jaar en dankzij deze fantastische renovatie is zij klaar voor de komende 100 jaar”, sprak premier De Croo tijdens de plechtigheid. “De ingetogen, tijdloze stijl van dit gebouw reflecteert perfect de aloude joodse tradities en gebruiken.”

De Croo stelde verder dat de joodse gemeenschap in Antwerpen “een levendige herinnering is dat onze Belgische kracht in onze diversiteit zit”. “Deze prachtig gerenoveerde ‘Sjoel’ zal ook de komende jaren dienstdoen als ontmoetingsplaats voor de orthodoxe joden van Antwerpen”, aldus De Croo. “Ik ben als premier dan ook bijzonder trots om vast te stellen dat België ook in de toekomst een warme thuisbasis zal blijven voor onze joodse gemeenschap, die zowel religieus als cultureel een hoeksteen vormt van onze samenleving.”