Damiaanprijs 2023 gaat naar ‘t Vlot Antwerpen

De paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag hebben zondag hun jaarlijkse Damiaanprijs uitgereikt aan de dak- en thuislozenorganisatie ‘t Vlot in Antwerpen. De paters prezen ‘t Vlot om hun “inzet en engagement voor kwetsbare medemensen, die helemaal in lijn ligt met wat pater Damiaan beoogde”.

‘De organisatie, die opgericht is in 2002, biedt dagopvang aan dak- en thuisloze personen. Speciale aandacht gaat naar druggebruikers. Voorts zorgt ‘t Vlot voor een menswaardige begrafenis voor mensen in armoede, en bindt het de strijd aan tegen eenzaamheid en uitsluiting. Mensen kunnen bij de organisatie langskomen in een gezellig ingerichte huiskamer met een familiale sfeer voor een luisterend oor en een verwarmend drankje.

Een belangrijk criterium om de Damiaanprijs toegekend te krijgen, is de kleinschaligheid van het initiatief en de mate waarin ze op lokale vrijwilligers draaien. De prijs zet deze kleinere initiatieven in de kijker en “‘t Vlot voldoet ruim aan die voorwaarde”, stellen de paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag.

“We zijn ongelooflijk trots”, reageerde ‘t Vlot. “De erkenning is een hart onder de riem voor iedereen en voor onze werking.” Vorig jaar ging de prijs naar de Vilvoordse vzw (W)arm-kracht. De Damiaanprijs is een bronzen beeltenis van pater Damiaan, vervaardigd door de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.