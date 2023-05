JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU09: Weerstand Koersel - KHO Heide Hasselt 5-9

In een spannende en evenwichtige eerste helft klom KHO Heide Hasselt via doelpunten van Eden Hunaerts en Jonah Duthoy op een 0-2 en 1-3 voorsprong.

Weerstand Koersel milderde via treffers van Mette Mazlum, Natgan Erdogen en Evren Bolat en werd door doelman Julian Delva (HO Heide Hasselt) van een vierde treffer gehouden. KHO Heide Hasselt ging rusten met een 3-5 voorsprong. KHO Heide Hasselt behield in de tweede helft de controle over de wedstrijd. Doelman Jools Vervoort (Weerstand Koersel) behoedde zijn ploeg voor dubbele verliescijfers. KHO Heide Hasselt scoorde nog enkele fraaie goals en won met 5-9.