Arabische Liga laat Syrië opnieuw toe

Syrië mag opnieuw toetreden tot de Arabische Liga. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga zondag beslist in Caïro. Volgens de tekst die de ministers hebben gestemd, zal de regering van Syrië opnieuw zetelen in de Arabische Liga. Die beslissing gaat onmiddellijk van kracht.

Het Syrische lidmaatschap was in 2011 geschorst, vanwege de onderdrukking van een volksopstand voor democratie die in een bloedige oorlog is uitgemond. De Syrische president Bashar al-Assad verloor onlangs echter zijn statuut van persona non grata. Enkele waarnemers vermoeden dat hij op 19 mei aan de jaarlijkse top van de Liga zal deelnemen.

In een toespraak aan zijn ambtsgenoten, voor de start van de vergadering, zei de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Shoukry, dat er geen militaire oplossing is voor de crisis in Syrië. Volgens hem is enkel een politieke oplossing mogelijk, “zonder buitenlandse dictaten”. De Syrische regering heeft de verantwoordelijkheid om tot zo’n oplossing te komen, klonk het.