JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU10: FC Halveweg Zonhoven - Weerstand Koersel 4-2

In de eerste helft klom FC Halveweg Zonhoven via een doelpunt van Finn Van Roey vroeg op voorsprong.

Op het kwartier lukte Berkay Cersik de verdiende gelijkmaker. De beide doelmannen Juul Franssen (FC Halveweg Zonhoven) en Muhammed Gökce (Weerstand Koersel) stonden een hogere score in de weg. FC Halveweg Zonhoven ging met een 2-1 voorsprong de rust in via een tweede treffer van Finn Van Roey. FC Halveweg Zonhoven dwong in de tweede helft iets meer veldoverwicht af. Senne Myny lag aan de basis van een 3-1 voorsprong waarna Finn Van Roey zijn hattrick rondmaakte. Milio Sestu legde de 4-2 eindstand vast.