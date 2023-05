Japanse premier biedt excuses aan voor “zeer moeilijke en trieste ervaringen” van Zuid-Koreanen voor en tijdens Tweede Wereldoorlog

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zondag in Seoul verklaard dat “zijn hart bloedt” wanneer hij denkt aan het lijden dat de Koreanen hebben moeten ondergaan tijdens de Japanse bezetting, onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog. Formele excuses kwamen er niet, maar het bezoek van Kishida aan Zuid-Korea vormt een nieuwe stap in de toenadering tussen beide landen.

“Mijn hart bloedt in het licht van de zeer moeilijke en trieste ervaringen die vele mensen moesten meemaken in de harde omstandigheden van dit tijdperk”, zo verklaarde Kishida na een gesprek met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. Maar “ik ben ontroerd te zien hoeveel mensen hun hart openen voor de toekomst, zonder de moeilijkheden van het verleden te vergeten”, voegde hij toe.

Niet iedereen opende zijn hart. Een honderdtal manifestanten betoogde tegen de komst van Kishida. De Japanse premier “moet zijn oprechte excuses aanbieden voor de misdaden tegen de mensheid die Japan heeft begaan en zijn verantwoordelijkheid opnemen”, zo eiste manifestant Kim Jae-won. Experts hadden echter niet verwacht dat Japanse excuses er naar aanleiding van dit bezoek al zouden komen.

Yoon van zijn kant zei “een meer diepgaande bilaterale samenwerking voor een nieuwe toekomst” aan te moedigen. De Zuid-Koreaanse president was in maart al naar Tokio afgereisd, waar beide landen beslisten de wederzijdse handelsbeperkingen op te heffen. Beide partijen nemen zich ook voor om de sinds 2011 onderbroken “pendeldiplomatie” te hervatten en regelmatig overleg te houden op hoog niveau.

Relaties onder druk

De relaties tussen Seoel en Tokio worden nog steeds achtervolgd door de brutale Japanse kolonisatie van het Koreaanse schiereiland van 1910 tot 1945, maar beide landen proberen die bladzijde om te slaan en samen op te trekken tegen de militaire dreiging van Noord-Korea. De toenadering wordt aangemoedigd door hun wederzijdse bondgenoot, de Verenigde Staten, ook in het licht van de rivaliteit met China.

Het bezoek van Kishida aan Seoel was het eerste van een Japanse regeringsleider aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad in twaalf jaar, al bezocht de toenmalige Japanse premier Shinzo Abe wel de Winterspelen die in 2018 in het Koreaanse Pyeongchang gehouden werden. Kishida startte zijn bezoek met een stop aan de begraafplaats van Seoel, waar Zuid-Koreaanse oudstrijders begraven liggen.