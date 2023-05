Extreemrechtse Israëlische minister houdt ondanks verzet van EU toespraak op Europadag

De uiterst rechtse minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir zal Israël vertegenwoordigen op de jaarlijkse festiviteiten van de Europese Unie in Tel Aviv naar aanleiding van Europadag op 9 mei. Europese diplomaten hadden nochtans verzet aangetekend. Dat melden Israëlische media.

Ben-Gvir zou erop gestaan hebben om het woord te nemen op Europadag, hoewel de EU een verzoek had gericht tot het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken om een andere vertegenwoordiger te sturen. “Vele van zijn eerdere verklaringen en standpunten staan haaks op de waarden van de EU”, zei een Europese bron aan Israëlische media. Het ministerie wou zondag geen commentaar kwijt.

De diensten van Ben-Gvir, die in het verleden is veroordeeld voor racisme tegen Arabieren en steun voor een extreemrechtse Joodse terreurorganisatie, stelden dat de minister erkent dat de EU-vertegenwoordigers zijn standpunten niet steunen, maar ze zouden ook begrijpen dat Israël een democratie is en uiteenlopende opinies respecteren.

Volgens het kabinet zal de minister in zijn toespraak “het belang van de gemeenschappelijke strijd tegen terrorisme” onderstrepen. Hij zal “de EU-lidstaten tot een nauwere samenwerking oproepen en beklemtonen dat we verenigd moet optreden tegen de jihad en terroristen”, klonk het. Ben-Gvir zou de Europeanen ook vragen om “geen projecten te ondersteunen die gericht zijn tegen Israëlische soldaten en burgers”.

Op Europadag op 9 mei wordt de Schumanverklaring herdacht. In die verklaring pleitte de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voor de oprichting van een Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, een supranationale organisatie die een duurzame samenwerking tussen de Europese landen zou mogelijk maken en de basis zou leggen voor de latere Europese Unie.