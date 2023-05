Young Reds kan alleen nog via eindronde behoud afdwingen in eerste nationale: “Ik ga ervan uit dat we het zelf moeten doen”

De match van de laatste kans draaide uit op een zware 0-4-nederlaag. “Een terechte zege voor Francs Borains, maar wel met overdreven cijfers”, aldus coach Gill Swerts. “In de eerste helft hielden we gelijke tred en kregen we enkele kansen. Halfweg stonden we 0-1 achter dus alles was nog mogelijk. Maar dan scoren zij kort na de pauze drie keer in zeven minuten en is de match gespeeld. Tegen dit soort ploegen worden we altijd met onze neus op de feiten gedrukt. Teams als Luik, La Louvière en Francs Borains hebben zoveel ervaring in de ploeg dat ze geen hele match hoeven te domineren. Zij pakken hun momenten en beslissen vaak in enkele minuten een partij. Francs Borains heeft Teddy Chevalier in de spits lopen, die mag je niet de minste kans geven of je hebt het zitten.”

Niet van nul terug beginnen

Alleen licentieperikelen voor Olympic Charleroi kunnen nog redding brengen voor de Young Reds. “Maar daar geloof ik niet in”, gaat de T1 verder. “Ze mogen zich nog gaan verdedigen voor het BAS. Ik dacht dat dat eind vorige week zou gebeuren, maar we horen daar voorlopig niets over. Ik ga er sowieso vanuit dat we het zelf zullen moeten doen.”

Intussen wordt al een plan opgesteld voor volgend seizoen. “Het is afwachten in welke reeks we terechtkomen want er is toch een behoorlijk verschil tussen eerste en tweede nationale. Maar we gaan niet van nul moeten beginnen. Ik denk dat de meeste spelers gaan blijven en toch weer een jaartje meer op de teller hebben. Dat moet je in de resultaten beginnen zien. Maar we kijken ook uit naar mogelijke versterking. Al ben je daar wel vrij beperkt omdat de spelers maximum 23 jaar mogen zijn. Dit seizoen hebben we zo Shala en Keita erbij gehaald en die brachten toch een meerwaarde. Ik sluit zeker niet uit dat we nu opnieuw drie à vier spelers van dat kaliber gaan halen, kijkt Gill Swerts naar de toekomst.” (pni)