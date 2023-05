JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU11: Eendracht Termien - FC Maasland NO 1-0

Anis Tibani trapte de blauwhemden op een 1-0 voorsprong en werd door doelman Cas Voorpyl van een tweede treffer gehouden. (Lees verder onder de foto )

Eendracht Termien - FC Maasland NO — © MVH

FC Maasland NO dreigde via kansen voor Seppe Brouns en Robbe Hanraets maar doelman Eliano Coenen (Eendracht Termien) gaf geen krimp. FC Maasland NO kwam in de tweede helft via Siebe Christis en Sem Stals dicht bij de gelijkmaker maar verzuimde te scoren. Eendracht Termien kon ondanks kansen voor Lewis Rotella en Anis Tibani geen tweede maal scoren.