JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU11 : VV Nieuwerkerken - Weerstand Koersel 5-0 (forfaitzege na klacht)

Weerstand Koersel won de finale met 3-5 via goals van Sem Schepens (2), Mathis De Rijck (2) en Bo Joris.

VV Nieuwerkerken scoorde via Kobe Hasset, Wout Delwiche en Jente Vanoirbeek. VV Nieuwerkerken diende nog tijdens de wedstrijd klacht in omdat Weerstand Koersel enkele spelers uit haar provinciale selectie had opgesteld. (Lees verder onder de foto)

VV Nieuwerkerken - Weerstand Koersel — © MVH

VV Nieuwerkerken had in de voorronde van de Jeugdcup met 15-0 van een gewestelijke selectie van Weerstand Koersel gewonnen. De organiserende club erkende dat het enkele niet speelgerechtigde jongens had opgesteld. De organisatie van de Jeugdcup kende VV Nieuwerkerken een 5-0 forfaitzege toe.