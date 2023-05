Rupel Boom verliest op La Louvière en kijkt naar volgend jaar: “Niet meteen promoveren”

De Waalse topper diende niet eens diep te gaan om makkelijk met ruime cijfers te winnen. Voor Rupel Boom kan het seizoen niet snel genoeg voorbij zijn. Voorzitter Nathan Crockett kijkt dan ook al vooruit naar volgend seizoen.

Achter de schermen is er al heel wat werk geleverd en staat de ploeg voor volgend seizoen in grote lijnen al in de steigers. Maar namen van spelers wil het bestuur nog niet vrijgeven. Ook Nathan Crockett blijft op de vlakte.

“Ik sta rechtstreeks in contact met Hubert Stas die de onderhandelingen voert met de nieuwe spelers. Maar het is momenteel te delicaat om al naar buiten te komen met namen want we zijn ook nog volop bezig met contracten te ontbinden van de spelers die er nu nog zijn. Dat vergt tijd. Maar ik heb wel de indruk dat er goed werk geleverd wordt met het oog op volgend seizoen en dat we dan met een ploeg kunnen uitpakken die betere resultaten zal boeken.”

Stas beaamt de stelling van zijn voorzitter.

“We hebben drukke weken achter de rug maar het resultaat mag gezien worden. Alles gebeurt in overleg met onze nieuwe trainer Sam Vermeylen want hij moet uiteindelijk met die jongens werken. Ik durf te stellen dat we een ploeg gaan hebben waar men rekening moet mee houden in tweede nationale. Ik ga geen uitspraken doen over promotie of zo, maar met de spelers die we nu al hebben, is een plaats in de linkerkolom sowieso haalbaar. En als ik de namen die ik nog in mijn hoofd heb, kan overtuigen om te tekenen, maak ik me sterk dat we top vijf mogen ambiëren. Maar dat is altijd moeilijk te voorspellen. Het blijft voetbal en je bent van zo veel zaken afhankelijk. We gaan wel een kern samenstellen die het soort voetbal kan brengen dat de trainer en ik voor ogen hebben.”

Een nieuwe overname lijkt voorlopig niet aan de orde.

“Ik spreek nog geregeld met potentiële investeerders”, aldus Crockett. “Maar ik wil Rupel Boom niet in de steek laten, integendeel zelfs. Als we er in zouden slagen om break even te draaien heb ik zelfs geen andere investeerders nodig. Al is iemand die het goed met de club voor heeft uiteraard altijd welkom”, aldus de Amerikaanse eigenaar.