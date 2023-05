SK Beveren blijft overeind in de titelstrijd na duur bevochten zege bij Lierse

Voor SK Beveren was de opdracht duidelijk. Wilden de Waaslanders tot het einde de titelstrijd op scherp houden, dan was een misstap op het Lisp compleet uit den boze. Niet toevallig begonnen de bezoekers dan ook met veel appetijt aan hun werkdag, maar de beoogde vroege openingsgoal kwam er niet. Het was integendeel Lierse dat halfweg de eerste helft op voorsprong klom. Delorge bediende met een verre bal aanvoerder Van Acker, die met het hoofd teruglegde op De Schryver. De assistkoning van de Pallieters had maar binnen te leggen met het hoofd.

Beveren reageerde nagenoeg meteen. Nsimba priemde na een hakje van Mbokani de zestienmeter binnen en legde keurig af naar de vrijstaande Barry. Die had zijn twintigste treffer van het seizoen maar binnen te leggen. Amper vier minuten later had de titelpretendent zijn beoogde voorsprong beet. Op hoekschop schudde de geslepen Mbokani zijn waakhond Poelmans met een voorafgaandelijke duw van zich af en kopte vrij binnen. Maar geen VAR in de Challenger Pro League en dus had Beveren zijn zaakjes na een dik halfuur plots helemaal op orde.

Al pruttelde Lierse voor rust nog tot twee keer toe tegen. Raemaekers schoot op aangeven van Van Acker van dichtbij naast en Naessens zag zijn kopbal nog door doelman Reus tegen de doelpaal geduwd. Net voor rusten had anderzijds ook Barry een derde bezoekende goal kunnen en moeten netten.

Zijn misser hield alvast de tweede helft nog spannend. Al kwam die erg traag op gang. Lierse joeg wel achter de gelijkmaker, Beveren vond het blijkbaar welletjes en leunde iets te nadrukkelijk achterover. Dat leek de Waaslanders zuur op te breken, toen Tarfi eerst Naessens bediende, Reus redding bracht en De Schryver met zijn tweede van de namiddag de gelijkmaker in doel joeg. Maar vier minuten later hadden de bezoekers opnieuw hun bonus. De ingevallen Ribeiro Costa kreeg tijd en ruimte om aan te leggen en dropte het leer in de verste hoek.

Toch was Beveren nog niet thuis. Zo kopte Naessens in het slotkwartier nog tegen de balk en dreigde Van Acker van op afstand. De gelijkmaker viel uiteindelijk niet meer en dus brengen de laatste negentig minuten straks de beslissing over de titel. RWDM gaat met één bonuspunt die laatste rechte lijn is en is kampioen als het thuis wint van RSCA Futures. SK Beveren moet rekenen op een misstap van zijn Brusselse rivaal en zelf van Club NXT winnen op de eigen Freethiel.

LIERSE K.: De Smet, De Schrijver, Raemaekers, Poelmans, Laes, Delorge, Van Acker, Schouterden (78’ Walbrecq), De Schryver (86’ Safari), Sampers (46’ Tarfi), Naessens.

SK BEVEREN: Reus, Wuytens, Vukotic, Bateau, Corryn, Everton Luiz, Verstraete (56’ Hoggas), Hrncar (68’ Ismaheel), Nsimba (46’ Ribeiro Ciosta), Barry, Mbokani (85’ Coopman).

DOELPUNTEN: 23’ De Schryver 1-0, 28’ Barry 1-1, 32’ Mbokani 1-2, 68’ De Schryver 2-2, 72’ Ribeiro Costa 2-3.

GELE KAARTEN: 27’ Vukotic, 35’ De Schrijver, 50’ Wuytens, 74’ Barry, 80’ Bateau.

RODE KAARTEN: geen.

SCHEIDSRECHTER: Put.

TOESCHOUWERS: 3.500.