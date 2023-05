JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU12: Weerstand Koersel - Zonhoven FC 3-5

In een doelpuntenrijke eerste helft klom Zonhoven FC via doelpunten van Dylan Blondeel en Tuur Cremers op een 0-2 voorsprong.

Weerstand Koersel scoorde tegen via Sam Nulens en kwam via Joren Bartels en Mathieu Beyens dicht bij de gelijkmaker. (Lees verder onder de foto)

Weerstand Koersel - Zonhoven FC — © MVH

Dylan Blondeel was moeilijk af te stoppen en maakte nog voor de rust zijn hattrick rond. Joren Bartels (Weerstand Koersel) zorgde voor een 2-4 ruststand. Zonhoven FC klom in de tweede helft via een treffer van Matheo Ceci op een 2-5 voorsprong. Weerstand Koersel bleef moedig weerwerk bieden. In de slotfase legde Sam Nulens met zijn tweede treffer de eindstand vast.