JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU12: KFC Helson - KVV Hoeselt 0-3

KFC Helson dreigde in de eerste helft via kansen voor Rob Feyen, Alexander Gijbels en Kobe Ulenaers maar overhaasting en een goede doelman Ileano Fermiani stonden een doelpunt in de weg.

KVV Hoeselt kwam enkele malen goed opzetten via Liam Schevenels, Andreas Goffin en Leander Vande Beeck maar doelman Leon Smets (KFC Helson) gaf geen krimp. Kort na de herneming klom KVV Hoeselt via een treffer van Nellis Jacobs op een 0-1 voorsprong. Leart Methoi verdubbelde vijf minuten later de bonus waarna KFC Helson geen vuist kon maken. In de slotfase legde Nellis Jacobs met zijn tweede treffer de 0-3 eindstand vast.