Next up voor prijzenpakker Thibaut Courtois: zijn eerste confrontatie met het monster genaamd Erling Haaland

Zo, trofee nummer acht met Real Madrid is binnen voor Thibaut Courtois (30). Nummer negen moet opnieuw de Champions League worden, maar dan zal de doelman wel op zijn best moeten zijn. Voor het eerst in zijn carrière staat hij tegenover het monster genaamd Erling Haaland.

Neen, in La Liga liep het dit seizoen niet echt lekker voor Real Madrid. Komend weekend, met nog vier speeldagen te gaan, kan Barcelona zich al tot kampioen kronen. Maar de Koninklijke heeft toch alweer een prijs beet. Het won zaterdag de Copa del Rey, met dank aan zijn Braziliaantjes. Het voorbereidende werk in de finale tegen Osasuna kwam telkens van Vinicius Junior en zo kon Rodrygo tweemaal scoren. De Belgen, die speelden een bijrol, want Eden Hazard (32) bleef alweer negentig minuten op de bank en Thibaut Courtois (30) had amper werk. Hij werd nog wel geklopt met een haast onhoudbare trap van Torro, maar dat liet hij niet aan zijn hart komen.

Courtois viert met de Real-fans. — © AFP

Courtois hád de Spaanse beker al eens gewonnen. Tien jaar geleden was hij met Atlético te sterk voor… Real. Maar toch was hij dolgelukkig, want het was de enige trofee die hij met Real nog niet had gewonnen. “Akkoord: het is niet de landstitel of de Champions League. Maar dit is toch een belangrijke en waardevolle zege, zeker omdat de club er al zo lang op wachtte en vanwege ons straffe parcours.” De laatste cupwinst dateerde inderdaad al van 2014 en onderweg gingen Villarreal, Atlético én Barcelona voor de bijl – de 0-4-zege in Camp Nou was een geweldig straffe stoot.

Bijna de helft van Casillas

Het palmares van Courtois bij Real wordt zo almaar indrukwekkender. Met nog twee titels, twee Supercopa’s, de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs zit hij al aan acht prijzen. Bovendien krijgt hij nog de kans om daar negen van te maken en als hij daarin slaagt, heeft hij na vijf jaar al de helft van het aantal prijzen van zijn idool Iker Casillas op zak. Ter info: Casillas had zestien seizoenen nodig om die bij achttien stuks bij elkaar te sprokkelen. De Spanjaard beseft trouwens wat voor een waanzinnige opvolger hij heeft. Enkele maanden geleden noemde hij Courtois nog “met voorsprong de beste doelman ter wereld”.

Nu, die negende prijs is nog niet binnen. Courtois en Real willen voor het tweede jaar op rij de beker met de grote oren winnen, maar dan moeten ze in hun halve finale opnieuw afrekenen met Manchester City. Vorig seizoen kropen ze door het oog van de naald met een ongeziene comeback. Met drie goals in de laatste vijf minuten van de terugmatch mepten ze de troepen van Pep Guardiola tegen het canvas. Maar City wil daar nu wraak voor nemen en is in bloedvorm. Het is op weg naar een zoveelste titel en verloor al meer dan drie maanden geen wedstrijd meer. Bovendien kan het in tegenstelling tot de vorige confrontatie rekenen op een doelpuntenmachine. Op de topschutter van het kampioenenbal met twaalf goals. Het monster genaamd Erling Haaland.

Een beeld dat we niet te vaak zien: Haaland ontgoocheld na het missen van een kans. — © AP

Penalty afgestaan

Voor Courtois wordt het dinsdag in Madrid de eerste keer dat hij de 22-jarige Noorse aanvaller in de ogen kijkt. Hij beseft dat hij op zijn best zal moeten zijn en dat zelfs dat misschien niet volstaat. De eerste keer dat Cristiano Ronaldo voor zijn neus opdook, scoorde die twee keer. De eerste keer dat hij tegenover Lionel Messi stond, maakte die een hattrick. Sommige spelers zijn amper af te stoppen en daar rekenen we de huidige Haaland ook bij. Bovendien zal hij na afgelopen weekend nog hongeriger dan anders zijn, want tegen Leeds (2-1) scoorde hij verrassend niet. Hij raakte de lat, de paal en liet Gündogan, auteur van beide goals, de strafschop trappen. Daar was z’n trainer trouwens niet blij mee, want Gündogan miste. “Dat hij zijn ploegmaat zoiets gunt, toont wat voor persoon Erling is, maar bij 2-0 was de wedstrijd nog niet voorbij. Hij is onze beste penaltynemer, dus hij moet die nemen”, aldus Guardiola.

Haaland wil dat ongetwijfeld meteen rechtzetten en dus zal Courtois op zijn hoede zijn. Maar de Rode Duivel heeft terecht vertrouwen in eigen kunnen, want uiteindelijk hield hij ook tegen Messi en Ronaldo al meermaals de nul. Hij heeft er zin in. “De bekerwinst geeft ons positieve energie. Die zal ervoor zorgen dat we de vermoeidheid tegen City niet echt zullen voelen.”