JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU13: FC Maasland NO - GS Bree-Beek 3-1

FC Maasland NO nam onmiddellijk het initiatief in handen en klom via een doelpunt van Lander Smits op een 1-0 voorsprong.

De Maaslanders kwamen via Daan Schrooten en Quince Bischoff dicht bij een tweede treffer maar doelman Jelle Bleyen (GS Bree-Beek) gaf geen krimp. Aan de overzijde liet doelman Thieben Willen zich niet verrassen op schoten van Tijn Jansen en Vic Jaeken. Kort voor de rust verdubbelde Quince Bischoff de bonus van FC Maasland NO. GS Bree-Beek reageerde in de tweede helft met de aansluitingstreffer van Tibe Claes. In de slotfase legde Quince Bischoff met zijn tweede treffer de eindstand vast.