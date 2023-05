Koning Charles was “oprecht teleurgesteld” dat prins Harry niet deelnam aan familiefeest na kroning, en hield toost voor jarige kleinzoon: “Waar je ook bent”

Koning Charles en koningin Camilla voor de balkonscène in Buckingham Palace. — © via REUTERS

De Britse koning Charles was “oprecht teleurgesteld” dat zijn zoon Harry niet deelnam aan een bijeenkomst in privékring in Buckingham Palace ter ere van zijn kroning. Dat zegt een welgeplaatste bron nabij de koninklijke familie aan de Daily Mail, die ook meent te weten dat Charles tijdens dat familiefeestje een toost hield voor zijn jarige kleinzoon Archie, de zoon van Harry die uitgerekend zaterdag 4 jaar oud werd.

Koning Charles hield na zijn kroning in Westminster Abbey en de balkonscène in Buckingham Palace een feestje in besloten kring in datzelfde paleis. Ondanks de aanhoudende ruzie tussen de andere leden van de koninklijke familie en Harry was de prins naar verluidt toch uitgenodigd, maar weigerde hij.

Harry stapte meteen na de kroning op een vliegtuig om terug te keren naar zijn huidige woning in Californië, amper 48 uur nadat hij geland was in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een welgeplaatste bron waren de meeste leden van de koninklijke familie “bijzonder opgelucht” dat Harry niet deelnam aan de festiviteiten, maar was de koning “oprecht teleurgesteld dat zijn zoon niet was gebleven”.

Meghan Markle en Archie in 2019. — © AFP

Toen kroonprins William, de oudste zoon van Charles, het glas hief op zijn vader, zou een emotionele Charles erop gestaan hebben om ook de afwezige familieleden te bedanken. Zo zou hij ook een toost hebben uitgebracht op Archie, de zoon van Harry die zaterdag 4 jaar oud werd. “Een gelukkige verjaardag, waar je ook bent”, zou het geklonken hebben. De verjaardag van Archie was eerder door Harry aangegrepen als excuus om Meghan Markle en zijn kinderen thuis te laten voor de kroning.