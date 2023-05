Servische minister van Onderwijs neemt ontslag na bloedbad op school

“Ik bied mijn onherroepelijk ontslag aan als minister van Onderwijs”, zo schreef Ruzic zondag in een open brief aan premier Ana Brnabic. Hij bood ook zijn condoleances aan de families van de slachtoffers van deze “catastrofale tragedie” aan. Een 13-jarige jongen schoot woensdag in een basisschool in Belgrado acht leerlingen en een veiligheidsagent dood.

Oppositiepartijen en mensenrechtengroeperingen hadden onmiddellijk na het drama al het ontslag geëist van Ruzic. Ruzic, een zwaargewicht binnen de Servische socialistische partij SDP, legde de schuld voor de schietpartij bij het internet, videospelletjes en “westerse waarden”.