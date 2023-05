Willebroekse klopt Wuustwezel na penaltythriller

De kans is groot dat Willebroekse ook volgend seizoen in tweede provinciale speelt. De troepen van coach Yannick Bonami versloegen zondagmiddag in de eindronde Wuustwezel na strafschoppen. “We zijn door een muur gegaan”, aldus de T1.

Helemaal zeker is het behoud evenwel nog niet voor Willebroekse. Als een Waalse ploeg de eindronde in eerste nationale wint, zakt het alsnog naar derde provinciale. “Daar gaan we niet vanuit”, lacht Bonami na afloop. “Ik ben vooral blij dat we dit bijzonder moeilijk seizoen toch nog op een goede manier hebben kunnen afsluiten.”

Bonami nam begin maart het roer over bij Willebroekse. “Het was al heel snel duidelijk dat er enorm veel werk aan de winkel was. Zo hebben we op verplaatsing amper één keer gewonnen dit seizoen. Daarom was ik er vandaag ook niet gerust in, want zeker buitenshuis hebben we dit seizoen bijzonder lastig, maar de jongens hebben dat schitterend gedaan.”

De wedstrijd verdiende nochtans geen schoonheidsprijs. “Het was inderdaad niet de mooiste match om naar te kijken, maar puur op karakter hebben we het toch gehaald. De Wuustwezelse openingstreffer op slag van rust was bijvoorbeeld niet alleen een serieuze mentale tik. In de verlengingen zaten we er ook compleet door, maar de gasten zijn voor elkaar door de muur gegaan en dat terwijl toch veel van die jongens vertrekken. Dat siert hen. Ze wilden duidelijk op een mooie manier afscheid nemen van de club.” Bonami blijft volgend seizoen wel op post. “Ik ben ervan overtuigd dat we de vele vertrekkers waardig vervangen hebben. Daarom hoop ik ook op een iets rustiger seizoen. En al zeker als we elke week met dezelfde mentaliteit spelen als vandaag. Op die manier kan je als ploeg heel ver geraken. Al zien we dat volgend seizoen wel. Nu gaan we eerst hier even van genieten. Dat hebben we absoluut verdiend.”

Bij Wuustwezel eiste doelman Benjamin Kersmaekers in de penaltyserie een hoofdrol op. “Nadat de eerste veertien strafschoppen allemaal feilloos binnenvlogen, stopte ik de vijftiende penalty van hen en wou ik het zelf afmaken, maar helaas mikte ik het leer naast. Al leek die misser uiteindelijk niet fataal te gaan worden, want ik stopte ook de daaropvolgende strafschop, maar helaas konden wij nadien geen enkele keer meer scoren.”