JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU17: FC Paal-Tervant - Weerstand Koersel 3-0

FC Paal-Tervant klom in het eerste kwart via doelpunten van Jiro Marquay en Ibrahim Diallo op een 2-0 voorsprong. Doelman Senne Vandepoel behoedde nadien zijn ploeg op schoten van Ibrahim Diallo, Leandro Vanderheyden, Cedric Mellemans en Yaro Mariën voor een ruimere achterstand. In de derde set legde Milo Bercus de 3-0 eindstand vast. De organiserende club was offensief onmachtig. In de vierde periode werd Bergin Abdulkerim (FC Paal-Tervant) rechtstreeks uitgesloten.

FC Paal-Tervant - Weerstand Koersel — © MVH