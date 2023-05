Eddy Vanhemel krijgt de fut er niet meer in bij U23 OHL: “De frisheid is weg, zowel fysiek als mentaal”

De zware 0-4-nederlaag tegen Wezet is hard aangekomen bij de coach van OHL U23, Eddy Vanhemel. “In Knokke dacht ik nog dat het een accident de parcours was. Ik was van oordeel dat we die tien dagen goed overbrugd hadden, maar dat bleek ijdele hoop”, aldus Vanhemel. “De frisheid is weg, zowel fysiek als mentaal. En tegen ploegen als Wezet, die in het klassement net boven ons staan, moet je wel honderd procent zijn om punten te pakken. De competitie was lang, hard en intens. Sommige ploegen krijgen dan een dip halfweg of na driekwart competitie. Wij kennen onze dip in de slotmaand. Het maakt deel uit van het leerproces, maar ik wil graag nog een kentering zien.”

“In de slotperiode worden er van alle vraagtekens gesteld. Wie blijft, wie gaat en wie komt erbij? Typische eindeseizoensproblematiek en dat durft al eens op de resultaten te wegen. Dat de vermoeidheid toeslaat, betekent ook dat er voordien hard gewerkt is. We hadden al 35 mooie weken en we moeten zorgen dat die laatste matchen al het mooie niet wegvegen. Want het zijn de slotweken die het langst blijven hangen.”

Seizoen passend afsluiten

“Ik wil komende week toch opnieuw focussen op die twee resterende matchen en gaan voor puntenwinst. Zaterdag bij Olympic wacht ons een nieuwe uitdaging. Laat ons vooruitkijken en zoals altijd voor de drie punten gaan. Een mooi seizoen, zoals dit er een was, moeten we op passende wijze afsluiten”, besluit Eddy Vanhemel.