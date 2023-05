Al 15 jaar zonder François Sterchele: “We hadden weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen”

Maandag is het exact 15 jaar geleden dat François Sterchele het leven liet bij een auto-ongeval in Vrasene. De Luikse spits met Italiaanse roots was op dat moment topschutter bij Club Brugge en had een jaar eerder, toen als speler van Germinal Beerschot, ook zijn debuut gemaakt voor de Rode Duivels. Jouw krant haalde herinneringen op met ex-ploegmaats Bjorn Ruytinx, Toni Brogno, Jurgen Cavens en ex-trainer Jacky Mathijssen.