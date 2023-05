Opvallend goedlachse koning Charles woont kroningsconcert bij, 20.000 Britten vieren mee aan Windsor Castle

Bij het begin van het concert werd de 20.000 aanwezigen gevraagd om met vlaggetjes te zwaaien, en de 74-jarige vorst en zijn echtgenote Camilla deden gezellig mee. Waren ook aanwezig: kroonprins William, zijn echtgenote prinses Kate, en hun kinderen George (9) en Charlotte (8). Voor de 5-jarige Louis was het echter al na zijn bedtijd.

Louis kon dus niet genieten van de optredens van onder anderen Nicole Scherzinger, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, en Take That. Het Royal Ballet, The Royal Opera House, de Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music, en The Royal College of Art gaven ook een gezamenlijk optreden. Het concert is in meer dan honderd landen te zien.

Het hele evenement wordt gepresenteerd door acteur Hugh Bonneville, buiten het Verenigd Koninkrijk vooral bekend door zijn rol in de serie ‘Downton Abbey’. Het ‘Coronation Concert’ wordt afgesloten met een laser- en droneshow.

© AFP

© AP

Prinses Kate en prinses Charlotte — © AP

© via REUTERS

© via REUTERS

Prins William — © via REUTERS

Katie Perry — © AP

Nicole Sherzinger — © AP

Lionel Richie — © AP

Bryn Terfel (links) en Andrea Bocelli (rechts) — © via REUTERS

Gary Barlow van Take That — © AP

© via REUTERS

Tiwa Savage — © via REUTERS

Zak Abel — © AP

Paloma Faith — © AP

DJ Pete Tong — © AP

Olly Murs — © AP

Vula Malinga — © AP

© REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© AP

© AP