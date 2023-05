Genkse onvrede over de ref, het verlies en ook (een beetje) de prestatie: “Het voetbaldier in mij zegt: ‘dit is geen penalty’”

“In de eerste helft stond er een goede organisatie en kreeg Antwerp niet veel kansen”, analyseerde trainer Wouter Vrancken. “Over die twee strafschopfasen heb ik mijn idee. We schieten onszelf in de voet bij die tweede goal. Na de 2-1 benutten we de ruimtes die er lagen niet goed. Er liep telkens iets mis bij de laatste of voorlaatste pass. We spelen hier natuurlijk wel tegen een volwassen ploeg. Antwerp heeft de jongste jaren altijd individuele klasse gehad. Mark van Bommel heeft er echter ook een hecht geheel van gemaakt. Met Alderweireld kregen ze op dat vlak ook enorm veel versterking. Ik vond niet dat wij zo slecht speelden. Toch hing het ook vandaag van details af. En die vielen niet aan onze kant.”

Voetbaldier

Vrancken zei het niet met zoveel woorden, maar de beslissingen van scheidsrechter Erik Lambrechts hadden met die details te maken. “Er is voor deze play-offs over de handspelregels gesproken. Het zal allemaal wel. Wat het handspel van Heynen betreft: volgens mij raakt de bal eerst zijn dij en dan pas zijn hand. Als voetbaldier is het voor mij moeilijk te accepteren dat er voor zo’n onvrijwillig handspel een strafschop wordt gefloten. Het voetbaldier in mij, en niet in mij alleen, zegt: dit is geen penalty.”

We halen er nog eens even de regels bij voor dit specifieke geval: als het lichaam groter wordt gemaakt, in de lucht of op de grond, is het handspel als de bal de hand raakt. Zo heeft ref Lambrechts het ook geïnterpreteerd.

Onvrede bestond er bij Vrancken ook over de twee rode kaarten die Lambrechts in de slotfase trok. “Die van Mike Trésor was terecht. Toch wil ik even wijzen op het feit dat Stengs even voordien met gestrekt been, voet vooruit en net boven de enkel op Trésor was ingekomen en daar volgens de regels rood had moeten krijgen. De actie van Trésor was evenwel verdiend rood. Wat Aziz Ouatarra betreft: de scheidsrechter beweert dat Aziz hem op de borst heeft geraakt, maar dat is niet waar. Kijk naar de beelden.”

Sadick in de fout

De fout van Mujaid Sadick bij de tweede Antwerpse goal was al geen detail meer. Mark McKenzie, de collega van Sadick in de defensie, sprong hem bij. “Dat is nu eenmaal het risico van een centrale verdediger of een keeper”, aldus de Amerikaan. “Soms kan je eens een fout maken, maar die blijft dan langer hangen bij de supporter. Elke keer als we worden aangespeeld, moeten we weten waar we de bal terugspelen omdat we zo onder druk worden gezet. Dat is het leven van een centrale verdediger.”

“Ik had nog geroepen om hem te waarschuwen dat Balikwisha kwam pressen”, aldus keeper Maarten Vandevoordt. “Maar ik ga de fout niet alleen bij hem leggen en wil niemand met de vinger wijzen.”

Titelkansen

Wat er ook van zij, Genk heeft na vier maanden aan de leiding de koppositie moeten afstaan aan Antwerp. Hoe zit het nu met hun titelkansen?

Vrancken: “We hebben het lot nog in eigen handen. Ik merkte in de kleedkamer een grote gedrevenheid om er nog voluit voor te gaan. We zitten met vier uitstekende ploegen in deze play-offs. Ja, ook Club Brugge, hoewel het uitgeteld is. Het heeft een grote spelerskern met veel individuele klasse. Ze spelen nu de komende twee wedstrijden tegen Antwerp. Ik geloof dat Club in de play-offs nog iets kan betekenen.” Vrancken hoopt dus nog op motivatie van Club Brugge, maar met respectievelijk elf punten minder dan Union en Genk en twaalf minder dan Antwerp is er voor Club alleen nog maar wat eer te halen.