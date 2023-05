Mbappé schiet PSG, in afwezigheid van door de club geschorste Messi, naar 1-3 zege bij Troyes

Paris-Saint-Germain heeft een woelige week afgesloten met een belangrijke 1-3 zege bij Troyes. Daardoor blijven de Parijzenaars in polepositie voor de titel. Mbappé zette al snel de 0-1 op het bord, waarna PSG de zege vrij makkelijk binnenhaalde.

Geen Lionel Messi bij PSG, de Argentijn werd door de club geschorst nadat hij vorige maandag een training miste omdat hij op verplichte trip was naar Saoedi-Arabië, waar hij ambassadeur is. De Argentijn kreeg een disciplinaire schorsing, maar dat was niet de enige zorg voor de Franse kampioen. Na de pijnlijke zege tegen Lorient vorige week protesteerde de PSG-aanhang deze week tegen o.a. Neymar en Messi. Vandaag werd dus maar beter gewonnen bij Troyes.

Gelukkig gebeurde dat ook: na amper acht minuten had Kylian Mbappé de score geopend namens PSG. Een voorzet van Vitinha kwam via de dwarsligger voor het hoofd van de Franse spits, die makkelijk de openingstreffer binnen knikte.

Troyes probeerde wel te reageren, maar de voorlaatste uit de Ligue 1 was niet in staat om PSG te verrassen. Na bijna een uur moest de thuisploeg de handdoek in de ring gooien. Op aangeven van Veratti maakte Vitinha er 0-2 van, boeken toe voor Troyes.

Al mocht de thuisploeg tien minuten voor tijd nog even dromen toen de aansluitingstreffer van Xavier Chavalerin het stadion weer deed opleven. Dat gevoel was er maar kort. Fabián Ruiz zorgde drie minuten later voor de genadeklap; 1-3.

Door de zege blijven de Parijzenaars in polepositie voor een nieuwe Franse titel. Eerste achtervolger Lens staat op zes punten, er zijn nog 12 punten te verdienen.