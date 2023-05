Vechtpartijen in Amsterdam bij stembureaus Turkse verkiezingen

In en bij de RAI, de evenementenhal in Amsterdam waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije, is het zondagavond “zeer onrustig” geweest, zo meldt de politie.

Even na 21 uur braken vechtpartijen uit tussen verschillende groepen die aanwezig waren. De politie greep in, onder meer met honden, en de Mobiele Eenheid (ME) van de politie is ingezet.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt de rust inmiddels langzaam terug te keren. Rond het gebouw zijn volgens hem nog wel tientallen mensen op de been. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen en of er aanhoudingen zijn verricht.

Op sociale media gaan beelden rond van een vechtpartij in de evenementenhal. Op de beelden is een opstootje te zien tussen meerdere mannen bij de stemlocatie, waarop agenten ingrepen.

Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen. Vorige week was er ook een vechtpartij tussen een aantal stemmers in de RAI.