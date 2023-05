Zeven Nigerese soldaten gedood door mijnexplosie

Zeven Nigeriaanse soldaten zijn zondag gedood toen hun voertuig werd opgeblazen door een mijn in de westelijke regio Tillabéri, waar jihadistische groeperingen actief zijn, aldus de Nationale Garde van Niger (GNN).

“Een voertuig van de wekelijkse bevoorradingsescorte heeft vanochtend een mijn geraakt, ongeveer 6 km van het dorp Samira in het departement Gothèye, nabij de grens met Burkina Faso”, aldus een verklaring van de GNN, die verbonden is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en voorop loopt in de anti-jihadistische strijd.

“Helaas zijn daarbij zeven soldaten om het leven gekomen”, zo luidde het in een verklaring zondagavond op de staatstelevisie.

In het dorp Samira bevindt zich sinds 2004 de enige industriële goudmijn van Niger.

Jihadisten

Het departement Gothèye ligt op de rechteroever van de rivier de Niger in de regio Tillabéri, het gebied van de drie grenzen tussen Mali, Burkina Faso en Niger.

De Nigerese regering bestrijdt er sinds februari 2022 met meer dan 2.000 man jihadistische groeperingen die banden hebben met Al Qaeda en de Islamitische Staat in de Grote Sahara (EIGS), in een operatie die Niya heet.

Niger wordt ook geconfronteerd met dodelijke acties van Boko Haram en de Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap) in zijn zuidoostelijke deel.